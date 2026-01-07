أسعار الفضة تعكس اتجاهها وتنخفض بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم

عكست أسعار الفضة اتجاهها الصعودي لينخفض عالميًا بنسبة 2.10% خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى نحو 79.5 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

كانت أسعار الفضة حققت قفزات خلال الأسبوع الحالي على المستوى العالمي بنحو يصل إلى 8% في أول رد فعل على التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وفنزويلا.

وكان كريم حمدان، تاجر الفضة وخبير المعادن الثمينة، توقع أن يتراوح سعر أونصة الفضة بين 100 و150 دولارًا خلال عام 2026، محذرًا من احتمالات حدوث قفزات سعرية قوية حال استمرار التوترات السياسية دون الوصول إلى تهدئة.

وأشار حمدان إلى وجود مؤشرات على عجز محتمل في المعروض العالمي من الفضة، في ظل القيود التي فرضتها الصين على تصدير المعدن.

