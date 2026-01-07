إعلان

تراجع مفاجئ في سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:14 م 07/01/2026

سعر الذهب

تراجع سعر الذهب عالميًا بشكل مفاجئ بنسبة 0.74% خلال تعاملات اليوم ليصل إلى نحو 4461 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، "والأونصة تعادل نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24" بعد أن حقق قفزة بعد الحرب الأمريكية على فنزويلا.

وخلال تعاملات اليوم، فقد الذهب العالمي نحو 20 دولارًا، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل سعر الأونصة حينها 4481 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى مستواه الحالي البالغ 4461 دولارًا للأونصة.

