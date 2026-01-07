تراجع مفاجئ في سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب عالميًا بشكل مفاجئ بنسبة 0.74% خلال تعاملات اليوم ليصل إلى نحو 4461 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، "والأونصة تعادل نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24" بعد أن حقق قفزة بعد الحرب الأمريكية على فنزويلا.

وخلال تعاملات اليوم، فقد الذهب العالمي نحو 20 دولارًا، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل سعر الأونصة حينها 4481 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى مستواه الحالي البالغ 4461 دولارًا للأونصة.

اقرأ أيضًا:

توقعات أسعار الذهب والفضة خلال الفترة المقبلة وسط أزمة فنزويلا

شعبة الدواجن: الأسعار الحالية عادلة بعد تدني ملحوظ الفترة الماضية

بزيادة 300%.. قفزة في سعر الكتكوت بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان