انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر، والباذنجان، والليمون، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 22 و26 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.