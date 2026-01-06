تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الإنتاج الفنزويلي



وكالات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل دراسة المتعاملين احتمال زيادة إنتاج النفط الخام الفنزويلي في أعقاب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو، مما عزز التوقعات بوفرة المعروض العالمي هذا العام في ظل ضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.2% إلى 61.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.15 دولار للبرميل، بانخفاض 0.3%.

وقال إد مير، المحلل في شركة ماركس: "أعتقد أنه إذا تحققت خطة ترامب ولو جزئيا، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الفنزويلي وإذا زاد، فسيزيد الضغط على سوق تعاني أصلا من فائض في المعروض".

كان المشاركون في السوق الذين استطلعت رويترز آراءهم في ديسمبر، يتوقعون بالفعل أن تتعرض أسعار النفط لضغوط في 2026 بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب.

ومن المرجح، أن يزداد الضغط على الأسعار جراء اعتقال الولايات المتحدة رئيس فنزويلا، السبت، مما يزيد من احتمال رفع الحظر الأمريكي المفروض على النفط الفنزويلي، وإمكان زيادة الإنتاج.

وقال مصدر مطلع، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم الاجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط الأمريكي هذا الأسبوع لمناقشة تعزيز إنتاج النفط الفنزويلي.

ودفع مادورو ببراءته أمس الاثنين من تهم تتعلق بالمخدرات.

وفنزويلا عضو مؤسس في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، وتملك أكبر احتياطيات نفطية في العالم بنحو 303 مليارات برميل.

إلا أن قطاعها النفطي يعاني من تراجع مستمر منذ فترة طويلة، وذلك لأسباب منها نقص الاستثمار والعقوبات الأمريكية، إذ بلغ متوسط ​​إنتاجها العام الماضي 1.1 مليون برميل يوميا.

وأفاد محللون في قطاع النفط، أن إنتاج فنزويلا قد يرتفع بما يصل إلى نصف مليون برميل يوميا خلال العامين المقبلين في حال استقرار الأوضاع السياسية واستمرار الاستثمارات الأميركية.

وفي اجتماع قصير عُقد يوم الأحد، اتفقت منظمة أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، على الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، وفقا للغد.