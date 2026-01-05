إعلان

التوترات الجيوسياسية تشعل أسعار الذهب والفضة عالميا

كتب : آية محمد

01:58 م 05/01/2026

أسعار الذهب والفضة

قفز سعر الذهب عالميًا في التعاملات الفورية اليوم بنسبة 2.26% ليصل إلى نحو 4430 دولارًا للأونصة (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

كما شهدت أسعار الفضة عالميًا ارتفاعات ملحوظة خلال التعاملات الفورية اليوم، بنسبة 3.56% لتسجل نحو 75.46 دولارًا للأونصة، بحسب آخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المعادن النفيسة عقب الضربة العسكرية الأمريكية لفنزويلا، وفي ظل مخاوف عالمية من تداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب والفضة.

بعد أزمة فنزويلا.. ساويرس يتوقع ارتفاع الذهب وانخفاض الدولار

ساويرس يتوقع انهيارا في أسعار النفط بعد سيطرة أمريكا على فنزويلا

ما هي شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لعام 2026 ؟

