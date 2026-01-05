الشعبة: انخفاض أسعار التكييفات والمراوح 20% تزامنا مع فصل الشتاء

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار التكييفات والمراوح شهدت انخفاضا في أسعارها بنسبة تتراوح بين 15 و20%، تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف سدرة أن انخفاض الأسعار يرجع إلى قلة الطلب على شراء التكييفات والمراوح في فصل الشتاء لأنها سلع موسمية، وهو ما دفع الشركات والتجار لتقديم عروض لتحريك الطلب.

وأشار سدرة، إلى أنه على الرغم من ارتفاع بعض مدخلات الإنتاج كالصاج والحديد المدرفل وهما مكونات أساسية في صناعة التكيفات، إلى أن حالة الركود والهدوء في الطلب هي التي دفعت الأسعار نحو الانخفاض.

وأشار سدرة، إلى أن التكييفات المتوفرة في مصر أغلبها محلية الصنع بمستلزمات إنتاج مستوردة.

وأوضح سدرة، أن أسعار التكييفات 1.5 حصان تبدأ من 16500 جنيه حتى 30 ألف جنيه، باختلاف الماركات، وبارد أم بارد وساخن، كما يزداد السعر إذا كان التكيف "انفرتر" و"ديجيتال".

وتبدأ أسعار المراوح من 900 جنيه حتى 3500 جنيه باختلاف الماركات والحجم.

