10 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 3-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 8.5 جنيه و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 15 و23 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 18 و28 جنيهًا.