أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان التوصل إلى حل نهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن المساحة الزائدة على المشاع، والمقدرة بنحو 710 آلاف متر مربع بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة.

وأوضحت الشركة، من خلال الإفصاح الصادر للبورصة المصرية اليوم، أنها قامت خلال شهر مايو الماضي بسداد دفعات مالية تحت حساب التسوية، كما قامت بتاريخ 26-1-2026 بسداد باقي المطالبة، والتي بلغت قيمتها 96 مليون جنيه مصري.

وتعد هذه المساحة الزائدة محل خلاف منذ عام 1995 وحتى تاريخ حلها، حيث نجحت الشركة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، في التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم للطرفين، تم بمقتضاه تسوية النزاع وديًا، والذي يعود تاريخه لأكثر من 30 عامًا، وذلك تتويجًا لجهود إدارة الشركة وهيئة المجتمعات العمراني.

