ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

كتبت- ميريت نادي:

10:42 ص 27/01/2026

أسعار السمك اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و68 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و150 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و160 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار السمك البلطي أسعار الأسماك اليوم أسعار المأكولات البحرية ارتفاع سعر البلطي سوق العبور لتجارة الجملة سعر كيلو مكرونة سويسي

