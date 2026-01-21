واصلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم، بعدما قفزت الأوقية إلى ذروة تاريخية قرب 4888 دولارًا، قبل أن تتراجع بشكل طفيف وتستقر عند حدود 4865 دولارًا للأوقية، بحسب أحدث بيانات وكالة بلومبرج.

وجاء هذا الارتفاع بعدما افتتح المعدن النفيس تعاملات اليوم على مكاسب قوية، مسجلًا مستوى تاريخيًا جديدًا عند 4800 دولار للأوقية، في استمرار للموجة الصعودية القياسية التي يمر بها الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة.

وكان الذهب قد سبق وسجل قمة تاريخية أخرى بمنتصف تعاملات أمس، عندما لامس مستوى 4731 دولارًا للأوقية، ليؤكد استمرار الزخم الصعودي القوي للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه القفزات الحادة عقب تراجع أسعار الذهب بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%، لتغلق الأوقية عند مستوى 4596 دولارًا، قبل بدء عطلة نهاية الأسبوع.

وأعاد تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية توجيه بوصلة المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، وعلى رأسها الذهب، وسط تنامي المخاوف في الأسواق بعد تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية جديدة على أوروبا، على خلفية الخلاف المتصاعد بشأن ملف جزيرة جرينلاند.

وكان ترامب قد أعلن، السبت الماضي، عزمه فرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على الحلفاء الأوروبيين، إلى حين موافقة الولايات المتحدة على شراء جزيرة جرينلاند، وهو ما فجر أزمة جديدة بشأن مستقبل الجزيرة التابعة للدنمارك.

وفي تصعيد إضافي، لوح الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الأوروبية حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند، كما واصل تهديداته بفرض تعريفات بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية في حال رفض باريس الانضمام إلى مجلس السلام في غزة.