خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البلطي والحديد واستقرار الذهب

كتب : مصراوي

01:51 م 18/01/2026

خريطة الأسعار اليوم

كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار الدواجن، والليمون البلدي، والفول، والدقيق، والزيت، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، والبيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

عز يرتفع بأكثر من 1269 جنيها.. زيادة جديدة في أسعار الحديد اليوم

انخفاض الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الفول والدقيق والزيت اليوم الأحد بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

