كتبت- ميريت نادي:

انخفضت أسعار الدواجن، والليمون البلدي، والفول، والدقيق، والزيت، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-1-2026، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي، والبيض، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

