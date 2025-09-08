إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:41 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 96.15 جنيه، بزيادة 2.42 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 76.72 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.05 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن الأسواق خلال تعاملات اليوم الأسعار المحلية والعالمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
رجل الأعمال نجيب ساويرس يقفز 46 مركزا في قائمة مليارديرات العالم

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين