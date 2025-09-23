إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : دينا كرم

10:18 ص 23/09/2025

أسعار مواد البناء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الأسمنت وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025 بينما انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36793.97 جنيه، بتراجع 618.57 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39084.18 جنيه، بزيادة 180.56 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4058.89 جنيه، بزيادة 167.61جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار مواد البناء أسعار الحديد أسعار الأسمنت أسعار الحديد والأسمنت سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد