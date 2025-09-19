إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:16 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

أسعار الأسماك اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 90 و170 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 60 و240 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

