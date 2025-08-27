كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبصل الأحمر، والباذنجان، والفلفل الرومي، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-8-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5.5 و8.5 جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و40 جنيهًا.