كتبت- دينا كرم:

قال محمد ماجد، رئيس شركة مصر للبترول، إن الشركة حققت خلال العام المالي 2024/2025 إجمالي مبيعات 8.6 مليون طن من المنتجات البترولية والزيوت، وانها استثمرت 477 مليون جنيه لتحسين منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وأنظمة الإنذار والإطفاء .

وأضاف أن الشركة واصلت تحديث شبكة محطات التموين والخدمة بتطوير 60 محطة وتشغيل 7 محطات جديدة ليصل الإجمالي إلى 1562 محطة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن بدء إنشاء محطتين متكاملتين بالعاصمة الإدارية.

وأشار في بيان اليوم إلى أنها طورت أيضا مجمع الزيوت بالإسكندرية بهدف رفع حجم الصادرات لإفريقيا والدول العربية، كما تواصل تطوير نشاطها في تموين الطائرات بالوقود حيث تميزت الشركة في مواكبة الطلب الكبير بمطار القاهرة والمطارات التي تستقبل أفواج السياحة مع عطلة أعياد الميلاد.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركات مصر للبترول والتعاون للبترول وبتروجاس، حيث أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن شركات توزيع المنتجات البترولية الوطنية تلعب دوراً أساسياً في تلبية احتياجات المواطن اليومية من الوقود والخدمات.

وشدد الوزير خلال الجمعيات التي حضرها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على أهمية التعجيل بالاستثمار في ضبط سلامة عمليات نقل المنتجات البترولية لمنع الحوادث، وإجراء مراجعة مستمرة للمنظومة والضوابط، واستخدام الأساليب الحديثة حفاظاً على الأرواح والسلامة العامة على الطرق.

وأكد الوزير أن تطوير محطات شركتي مصر للبترول والتعاون للبترول بمختلف المحافظات وتنويع ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء يمثل نقلة وتميز للشركتين ويعكس التزامهما بتقديم خدمة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطور.

كما أكد الوزير على أهمية التسويق الجيد لزيادة مبيعات زيوت مصر للبترول عالية الجودة المعتمدة من شركات عالمية و منتجات الكيماويات والمنظفات لشركات مصر للبترول والتعاون والنيل، بما يضمن تعزيز تواجدها في السوق المحلي وفتح آفاق للتصدير.