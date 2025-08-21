إعلان

مؤشرات البورصة تهبط بختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع

03:38 م الخميس 21 أغسطس 2025

مؤشر البورصة

كتبت- أمنية عاصم:




انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.31 % عند مستوى 35622 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.



وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29 %.



وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 12.4 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 45.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 58.2 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.02 % عند مستوى 35731 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.


