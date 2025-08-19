كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الفلفل، والبصل الأبيض، والليمون، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والباذنجان البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 27 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا، بتراجع جنيهين.