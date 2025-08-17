79 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
10:38 ص الأحد 17 أغسطس 2025
كتبت- دينا كرم:
اسقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و79 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و180 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.
