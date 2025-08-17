إعلان

79 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:38 ص الأحد 17 أغسطس 2025

أسماك البلطي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

اسقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد 17-8-2025، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 77 و79 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 100 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسماك البلطي المأكولات البحرية سوق العبور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان