كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 1-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3016 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3878 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4525 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5171 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51710 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 160818 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11% إلى نحو 3293 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.