كتب- أحمد والي:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 29-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 3040 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3909 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 4560 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 5211 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 36480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52114 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 162075 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 260571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 3318 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.