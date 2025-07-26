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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

09:56 ص السبت 26 يوليه 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 26-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37506 جنيه، بزيادة 443.5 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39395.74 جنيه، بزيادة 402.88 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3988.89 جنيه، بزيادة 43.65 جنيه.





Masrawy Economy



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‪Subject: اقتصااااااااااااااد‬


انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)
url: أسعار البيض بالأسواق اليوم 26-7-2025

كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم السبت 26-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 141.44 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كرتونة البيض البلدي: 139.88 جنيه، بتراجع 7.4 جنيه.



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انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

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