

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 14-7-2025 ببداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب في مصر في مصر ارتفع بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 14-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5309 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4645 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3982 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3097 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2212 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 165116 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95% إلى نحو 3355 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.