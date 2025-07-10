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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 يوليو 2025

03:20 م الخميس 10 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 5288 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5333جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4666 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3999 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37331 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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