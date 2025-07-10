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سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:42 ص الخميس 10 يوليو 2025

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كتبت- أمنية عاصم:

آظهرت بيانات البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.17 جنيه للشراء ، و13.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.16 جنيه للشراء ، و13.23 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و13.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.19 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.17 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

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