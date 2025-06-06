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لن تتخيلها.. دولة واحدة في العالم قادرة على إطعام سكانها بالاكتفاء الذاتي

03:24 م الجمعة 06 يونيو 2025

إنتاج الغذاء

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وكالات


قام الباحثون من جامعتي "غوتنغن" و"إدنبرة" بتحليل بيانات إنتاج الغذاء في 186 دولة من اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، والمكسرات، والبذور، والخضار، والفواكه.وخلصت الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر فود" إلى أن غيانا (في أمريكا الجنوبية) هي الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع المجموعات الغذائية السبع الأساسية، بحسب موقع روسيا اليوم.


وحلّت الصين وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتجان ما يكفي لتلبية احتياجات سكانهما في ست من الفئات السبع.
وتحقق دولة واحدة فقط من كل سبع دول حول العالم الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر. وروسيا من بين هذه الدول، لكنها تعاني من نقص في إنتاج الخضار والفواكه. وتوفر أكثر من ثلث الدول الاكتفاء الذاتي في مجموعتين غذائيتين أو أقل.


و6 دول، وهي أفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، وماكاو، وقطر، واليمن فإنها لم تحقق الاكتفاء الذاتي في أي مجموعة غذائية.


وتعتمد الغالبية العظمى من الدول على التجارة الدولية. بينما يعتمد العديد منها على شريك تجاري واحد لأكثر من نصف وارداتها الغذائية، مما يجعلها عرضة للخطر بشكل خاص.

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