كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس 5-6-2025 ، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

وعلى مدار اليوم قفز سعر الذهب بنحو 37 جنيها خلال وقفة عيد الأضحى ليعزز من مكاسبه وسط زيادة أسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3146 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4045 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4720 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5394 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37760 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167753جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 269700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 3379 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.