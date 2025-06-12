أدكو للأدوية تتوقع نمو حجم سوق الدواء إلى 400 مليار جنيه في 2025-2026

كتبت- أمنية عاصم:



توقعت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية " أدكو " أن يتجاوز حجم سوق الدواء 350 مليار جنيه بشكل عام خلال العام المالي الجديد 2025/ 2026 وقد يقترب من 400 مليار جنيه كما يتراوح معدل النمو في السوق كما يتراوح معدل النمو في سوق الدواء المصري بين 10% / 15%.

وبحسب الإفصاح المرسل لإدارة البورصة ، وظهرت تلك المؤشرات في الموازنة التقديرية لشركة " أدكو" للعام المالي الجديد 2025 / 2026.

وأشارت الشركة، أنه فيما يتعلق بالإنتاج الخاص بشركة " أدكو " من المتوقع استمرارها تصنيع مستحضرات الأشربة والمضمضة والامبول لدى الغير حتى منتصف العام المالي 2025/ 2026 لحين الانتهاء من تطوير مصنع السوائل، مضيفة أنها تعمل على ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعي بقدر الإمكان.

وذكرت الشركة، أنها تستهدف طرح مستحضرات جديدة لأول مرة بالسوق المحلي بقيمة تصل لـ 4.5 مليون جنيه، تتمثل في 6 مستحضرات وهم ازماترول بخاخة (سوق)، ازماترول بخاخة(توريدات)، فينتال محلول، ادوفريناز نقط 20 مللي، روباريت 10 قرص، كاداسيلات بلس جيل.



وتأسست شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية (أدكو) عام 1991. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1996. ومتخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والإضافات والمركزات المتعلقة بالأعلاف وتعبئتها وتوزيعها والاتجار فيها، وكذلك القيام بجميع الأعمال المالية والتجارية المتعلقة بها.