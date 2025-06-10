كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.69% عند مستوى 32904 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.25%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.32 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 131.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 14.07 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 117.03 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1 % عند مستوى 32677 نقطة، بختام جلسة الأربعاء الماضي.