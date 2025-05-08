بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يتراجع عالميا خلال تعاملات اليوم

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم في أول رد فعل على قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

وانخفضت أونصة الذهب عالميا بنحو 0.65% إلى 3.342 دولار خلال منتصف التعاملات، وفق ما ذكرته "بلومبرج".

كان الفيدرالي الأمريكي تجاهل ضغوط دونالد ترامب في اجتماعه أمس وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.25% و4.5% بهدف توخي الحذر من الضغوط التضخمية المرتقبة على آثر الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتعد أسعار الفائدة على الدولار ضمن أحد العوامل التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد أسعار الذهب بالأسواق مدفوعة باتجاهات المستثمرين.

كان الذهب سجل ارتفاعات قياسية خلال أبريل الماضي بسبب حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق الدولية بين المستثمرين تخوفا من التبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب على 185 دولة.