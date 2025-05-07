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رأس المال السوقي يخسر 25 مليار جنيه.. مؤشرات البورصة تهبط بختام جلسة اليوم

04:50 م الأربعاء 07 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.38% عند مستوى 31840 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.87% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.05%.

وحقق رأسمال السوقي خسائر بقيمة 25 مليار جنيه، مسجلًا 2.262 تريليون جنيه، مقابل 2.287 تريليون جنيه إغلاقات جلسة أمس.

وأغلق السوق على هبوط نحو 135 سهمًا، وارتفع نحو 51 سهمًا، بينما لم يتغير أسهم 25 شركة.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 463 مليون جنيه، وبينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 213.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 250.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.23%عند مستوى 32285 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

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