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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأربعاء 7 مايو 2025

04:30 م الأربعاء 07 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 5493 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5585 جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4886 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4188 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39088 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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