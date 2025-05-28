خطوات الحصول على الدعم الفني للتسجيل في الفاتورة والإيصال الإلكتروني

كتبت- منال المصري:

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية خطوات تسجيل طلب الحصول على الدعم الفني للتسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني لأصحاب الأعمال الراغبين في الانضمام للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، الذين قدموا نموذج (1/ 10).

وتتم خطوات التسجيل من الموقع الإلكتروني للمصلحة الذين لم يستوفوا الشروط، خلال الخطوات التالية:

1- الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية على الرقم ١٦٣٩٥.

2- ثم الضغط على ٨ (التسهيلات الضريبية).

3- ثم الضغط على ٢ (الدعم الفني).

4- سيتم تسجيل طلب زيارة للحصول على الدعم الفني؛ لمساعدة الممولين في تسجيلهم علي منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني أو إرسال الفواتير أوالإيصالات على بيئة التشغيل الفعلية.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني وتوفير الأجهزة والمستلزمات لشركائنا أصحاب الأعمال الراغبين في الاستفادة من بنود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، إضافة إلى تسليم أجهزة نقاط البيع (POS) للممولين المنضمين للنظام الضريبي المبسط، وذلك بشكل مجاني تمامًا دون تحميل المستفيدين أي أعباء مالية نظير هذه الخدمات.

وتقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بدور محوري في دعم جهود التوعية والمساندة الفنية، حيث تتولى التنسيق الكامل لتواجد الفرق الضريبية المتخصصة داخل مقرات النقابات المهنية المختلفة، مثل نقابة الأطباء، ونقابة الصيادلة، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، وغيرها، وذلك من خلال تخصيص يوم أسبوعي يشهد تواجد هذه الفرق لتقديم الإرشاد والرد على الاستفسارات الواردة عن منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكتروني ،و كذلك كيفية الاستفادة من بنود مبادرة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها مؤخرا ، وتحرص وحدة الإعلام أيضًا على التواجد ميدانيًا مع هذه الفرق لضمان التواصل الفعّال وتقديم الدعم اللازم.