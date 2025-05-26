انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين 26-5-2025

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 26-5-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3130 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4025 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 4695 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 5366 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 37560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53660 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166882 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 268300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36 % إلى نحو 3345 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.