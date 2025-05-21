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ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية 21-5-2025

05:11 م الأربعاء 21 مايو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 21-5-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3096 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3981 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4645 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5308 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53080 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165078 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 3303 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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