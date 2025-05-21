تراجع أسهم "وول ستريت" وسط ترقب المستثمرين تعليقات مسؤولي الفيدرالي

كتبت-أمنية عاصم:

تراجعت الأسهم الأمريكية بإغلاق جلسة أمس الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 114.83 نقطة، أو 0.27%، ليصل إلى 42,677.24 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (.SPX) بمقدار 23.14 نقطة، أو 0.39%، ليصل إلى 5,940.46 نقطة، وخسر مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 72.75 نقطة، أو 0.38%، ليصل إلى 19,142.71 نقطة؛ وفق لوكالة رويترز.

وسافر الرئيس دونالد ترامب إلى مبنى الكونغرس، سعياً لإقناع المشرعين الجمهوريين بإقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، والذي يقدر المحللون أنه قد يضيف ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار.

وأضاف التقرير، أن المستثمرون يترقبون تعليقات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، حول توقعات السياسة النقدية.

وخفضت وكالة موديز ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى الأخرى، فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال، تصنيف الائتمان السيادي الأمريكي، مستشهدةً بملف ديون الحكومة؛ وفق ما جاء بالتقرير.

وتابع التقرير، يتوقع المتداولون حاليًا قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل، كلٌّ منهما بمقدار 25 نقطة أساس، بحلول نهاية عام 2025، على أن يكون أول خفض في سبتمبر، وفقًا لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية. وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.481%.

وارتفعت أسهم شركة تيسلا (TSLA.O) بنسبة 0.5% بعد أن صرّح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في منتدى اقتصادي بقطر بأنه لا يزال ملتزمًا بمنصبه كرئيس تنفيذي لمدة خمس سنوات.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، بما في ذلك أسهم شركة إنفيديا (NVDA.O). ومن المقرر أن تُعلن شركة صناعة الرقائق عن أرباحها الفصلية في 28 مايو.

وتجاوز عدد الأسهم المتراجعة الأسهم الرابحة بنسبة 1.37 إلى 1 في بورصة نيويورك. وسجّلت البورصة 219 ارتفاعًا جديدًا و33 انخفاضًا جديدًا.

وبلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 16.14 مليار سهم، مقارنةً بمتوسط 17.38 مليار سهم للجلسة بأكملها خلال آخر 20 يوم تداول.