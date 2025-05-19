نفذت باقة الإنترنت سريعا.. كيف تتقدم بشكوى لـ "تنظيم الاتصالات"؟

كتبت- آية محمد:

يعاني كثير من المستخدمين من نفاد باقة الإنترنت بشكل سريع، مما يدفع البعض إلى التقدم بشكاوى ضد شركات الاتصالات.

ويوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات لتلقي هذه الشكاوى والتحقيق فيها، بهدف حماية حقوق المستخدمين، خاصة في الحالات التي لا يقوم فيها مقدم الخدمة بحل المشكلة، أو إذا كانت الشكوى تتعلق بالجانب المالي مثل الفواتير، في هذه الحالة يُلزم الجهاز مقدم الخدمة برد المستحقات المالية إذا أثبتت التحقيقات أحقية العميل بذلك.

وتشمل الشكاوى التي يختص الجهاز بالنظر فيها: "خدمات الإنترنت، وتوصيل وتغطية شبكات الاتصالات، والفواتير، وطرق محاسبة خدمات الاتصالات، وتأخير إصلاح الأعطال وتوصيل خدمات الاتصالات وأجهزة التليفون المحمول".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق تقديم الشكاوى:

طرق تقديم الشكاوى لجهاز تنظيم الاتصالات:

الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساءًا".

تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "MYNTRA ".

البريد الإلكتروني.complaints@tra.gov.eg :

الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية : (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات .https://complaints.tra.gov.eg :

منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكد إن وإنستجرام وتويتر".

ولضمان بحث الشكوى بشكل فعال وسريع، يجب على المستخدم تقديم معلومات مفصلة تتضمن ما يلي:

1- اسم الشاكي، وعنوانه، وأرقام الهواتف التي يمكن الوصول له من خلالها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.

2- تفاصيل الشكوى: تشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة، وأرقام الهواتف التي يمكن الوصول له من خلالها، وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل، بالإضافة إلى رقم الشكوى الذي حصل عليه المستخدم من المشغل.

3- أي إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم ومقدم الخدمة، أو فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.

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