سعر الذهب يصعد اليوم 18-5-2025 بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد 18-5-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات ، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفاع سعر الذهب عيار 14 إلى 3020 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3882 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 4530 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 5177 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 36240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 161004 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.13% إلى نحو 3203 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.