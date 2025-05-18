انخفاض العدس واللحوم.. أسعار السلع الاساسية اليوم الأحد 18-5-2025 بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والفول السائب، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

يرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه، بتراجع 91 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.35 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.64 جنيه، بزيادة 6 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 90.81 جنيه، بتراجع 4.86 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.74 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.16 جنيه، بزيادة 42 قرشً.

كيلو العدس المعبأ: 60.94 جنيه، بتراجع 6.48 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.63 جنيه، بزيادة 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 112.32 جنيه، بزيادة 1.46 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 412.7 جنيه، بتراجع 5.69 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.56 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بزيادة 96 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.47 جنيه، بزيادة 2.97 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 128.21 جنيه، بتراجع 3.84 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276 جنيه، بتراجع 8.25 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.65 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 108.18 جنيه، بتراجع 3.69 جنيه.