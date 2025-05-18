انخفاض الليمون..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 18-5-2025 في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والخيار، والجوافة، واليوسفي، والبرتقال، خلال تعاملات اليوم الأحد 18-5-2025، بينما انخفضت أسعار الباذنجان، والفلفل، والملوخية، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهًا ونصف.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5.5 و7 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و8 جنيهات، بتراجع 3 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات، و14 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 37 و43 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

يوسفي يتراوح بين 25 و45 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و60 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.