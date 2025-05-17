بعد الانخفاضات المتتالية.. هل الوقت الحالي مناسب للاستثمار في الذهب؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا خلال أسبوع بنحو 185 جنيهًا للجرام، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 السبت الماضي نحو 4725 جنيهًا للجرام، بينما وصل حاليًا إلى 4540 جنيها للجرام، مسجلا بذلك تراجع بنحو 185 جنيهًا.

كما انخفض سعر الذهب عالميًا خلال أسبوع بنحو 121 دولار للأوقية، حيث وصل السبت الماضي إلى 3324 دولار للأونصة، بينما وصل حاليًا إلى 3203 دولارات للأونصة، مسجلًا تراجع بنحو 121 دولارًا للأوقية.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية "لمصراوي"، إن أي انخفاض في سعر الذهب يمثل فرصة جيدة للشراء، أي أن الوقت الحالي هو الأنسب للشراء.

وتوقع ميلاد أن تعاود الأسعار ارتفاعها مجددًا خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن الذهب لا يزال مخزنًا آمنًا للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن الاستثمار في الذهب يظل خيارًا رابحًا على المدى الطويل، مؤكدًا أن من يرغب في تحقيق مكاسب حقيقية عليه النظر إلى الذهب كاستثمار طويل الأجل، وليس بهدف إعادة البيع خلال شهر أو اثنين فقط.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يعد أنسب وقت للشراء بعد إغلاق البورصات العالمية على انخفاض انعكس بدوره على الأسعار في السوق المحلي.

وتوقع نجيب خلال حديثه مع "مصراوي" أن تشهد الأسعار ارتفاعًا جديدًا الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق المصري مفتوح على الخارج ويتأثر بشكل مباشر بأسعار الذهب في البورصة العالمية سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

وكان سعر الذهب العالمي بدأ في التراجع بعد أن قالت الولايات المتحدة والصين إنهما وافقا على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، مما دفع الدولار للارتفاع وأضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا.

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