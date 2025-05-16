أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 16-5-2025 في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4.5 و11.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5.5 و7.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 جنيهات و11 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 15 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 25 و43 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 18 و24 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 20 و45 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 50 و80 جنيهًا.