سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الخميس 15-5-2025

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الخميس، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3016 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3878 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4525 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5171 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 51710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 160818 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 258550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.02% إلى نحو 3177 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.