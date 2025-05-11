تعرف على سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ووصل سعر الذهب عيار 14 عند 3140 جنيهًا للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 18 نحو 4037 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4710 جنيهات للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 24 نحو 5383 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب عند 37680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53830 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167411 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 269150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58 % إلى نحو 3324 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.