"إيني" تخطط لاستثمار 8 مليارات يورو في مصر خلال 4 سنوات مقبلة

كتبت- دينا كرم:

تخطط شركة "إيني" الإيطالية للطاقة لاستثمار 8 مليارات يورو في الجزائر، وأكثر من 8 مليارات يورو في ليبيا، ومبلغ مماثل تقريباً في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي، خلال فعالية في إيطاليا، وفقاً لما نشرته "اقتصاد الشرق مع بلومبرج".

يتزامن الإعلان عن استثمارات "إيني" الجديدة في مصر مع استعداد الشركة الإيطالية لاستئناف ضخ نحو 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً من حقل "ظهر" الشهر المقبل، بعدما أجلت هذه الخطوة في ديسمبر الماضي، بسبب "عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء مما يطيل فترة حفر الآبار"، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" في ديسمبر الماضي.

مفاوضات مصر و"إيني"

وتجري مصر محادثات بالفعل مع "إيني" لإنشاء منشأة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة، في خطوة تهدف لتجنب تكرار أزمة نقص الطاقة الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي، وفق بلومبرغ.

حسب الخطة المقررة ستكون الوحدة الجديدة بالقرب من منشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة "إيني" في دمياط والمطلة على ساحل البحر المتوسط، وسيجري تشغيل المنشأة بواسطة مشروع مشترك بين "إيني" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

كما سددت البلاد مؤخراً مليار دولار من المستحقات المصرية المتأخرة لشركات الطاقة، وذهب 40% من هذا المبلغ إلى شركة (إيني)، التي تعد شريكاً رئيسياً في قطاع الطاقة للقاهرة، كما تعهدت البلاد بالالتزام بدفع المستحقات في مواعيدها المحددة، بعد أن بلغت قيمة المستحقات حوالي 5.5 مليار دولار.