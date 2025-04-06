منها القلعة والنساجون الشرقيون.. 5 أسهم في المؤشر الرئيسي تسجل الهبوط الأكبر بمستهل الجلسة

كتبت- أمنية عاصم:

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 هبوطًا عنيفًا ليهوى بنسبة 4.38 % وجاء ذلك بالمستهل جلسة اليوم.

وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 خسائره خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم ليتراجع بنسبة 2.25% - وقت كتابة التقرير – ، وانعكس ذلك على أسهم الشركات المدرجة.

حيث سجل سهم شركة القلعة للاستثمارات المالية الهبوط الأكبر بالمؤشر الرئيسي بنسبة 4.68% ليسجل سعر السهم 2.85 جنيه – في وقت كتابة التقرير – مقابل 2.99 جنيه سعر الفتح.

وجاء سهم مصرف أبو ظبي الأسلامي – مصر بانخفاض بنسبة 4.36% ليحتل المركز الثاني وسجل سعر السهم 40.81 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقابل 42.67 جنيه سعر الفتح.

ويليها سهم شركة النساجون الشرقيون – للسجاد بهبوط بنسبة 4.33% ليسجل سعر السهم 22.11 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقابل 23.11 جنيه سعر الفتح.

واحتل سهم شركة بالم هيلز للتعمير المركز الرابع ليتراجع بنسبة 4.23% ليسجل سعر السهم 6.80 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقابل 7.10 جنيه سعر الفتح.

وحقق سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية هبوطًا بنسبة 3.88% لتحتل المركز الخامس، وسجل سعر السهم 9.42 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقابل 9.80 جنيه سعر السهم.