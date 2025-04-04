الصين ترد على أمريكا وتفرض رسومًا جمركية 34% على السلع المستوردة منها

كتبت- آية محمد:

ردت الصين على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بمجموعة من الإجراءات -بما في ذلك فرض رسوم على جميع الواردات الأمريكية وقيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة- في تنفيذ لوعيدها بالرد على قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يصعّد النزاع التجاري بين البلدين، وفقًا لما نشره موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج".

ووفق ما نشرته وكالة "شينخوا" الإخبارية الصينية اليوم، ستفرض بكين رسومًا جمركية بنسبة 34% على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة ذات المنشأ الأميركي ابتداءً من العاشر من أبريل، وهو ما يوازي نسبة الرسوم التي فرضها ترمب تحت مسمى "الرسوم المتبادلة" على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلنت السلطات الصينية أيضًا أنها ستقيّد فورًا تصدير سبعة أنواع من المعادن الأرضية النادرة، وستبدأ تحقيقًا لمكافحة الإغراق بشأن أنابيب الأشعة السينية الطبية المقطعية "CT" القادمة من الولايات المتحدة والهند، بالإضافة إلى وقف استيراد منتجات الدواجن من شركتين أمريكيتين.

كما أضافت الصين 11 شركة دفاعية أمريكية إلى "قائمة الكيانات غير الموثوقة"، وفرضت قيودًا على تصدير منتجات 16 شركة أمريكية أخرى.

تأتي إجراءات الصين بعد إعلان ترمب عن رسوم جمركية متبادلة على شركاء التجارة العالميين، وتشمل الرسوم الأميركية الأخيرة فرض رسوم جمركية على جميع المنتجات الصينية تقريباً لتصل إلى 54% على الأقل، وهو ما قد يوجه ضربة قاسية لصادرات الصين إلى الولايات المتحدة.

تفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في شهر يناير. ومن اللافت أن الرئيس الأميركي لم يتحدث بعد مع نظيره الصيني رغم مرور أكثر من شهرين على تنصيبه. كما أنّ البلدين عالقان في مأزق بشأن ما يُزعم أنه دور للصين في تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وهي القضية التي استند إليها ترمب لتبرير جولتي الرسوم السابقتين.

وقبل إعلان ترمب الرسوم يوم الأربعاء، كان الخلل في ميزان الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين واضحًا: إذ فاقت الرسوم الأميركية على السلع الصينية بكثير تلك التي تفرضها الصين على السلع الأمريكية. ووفقاً لتحليل أجرته "بلومبرغ إيكونوميكس"، بلغ متوسط الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية 17.8%، مقارنةً بنسبة 32.8% فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية.

وفي العام الماضي، استوردت الصين ما يقرب من 164 مليار دولار من السلع الأميركية، وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات.

ووفقًا لبيان صادر عن لجنة التعرفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، ونشر على موقعه الإلكتروني، سيتم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15% على الدجاج والقمح والذرة والقطن المستوردة من الولايات المتحدة.

كما ستُفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الذرة البيضاء، وفول الصويا، ولحم الخنزير، ولحم البقر، والمنتجات المائية، والفواكه، والخضروات، ومنتجات الألبان.

ويأتي هذا البيان في أعقاب قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين، اعتبارًا من 4 مارس.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن "فرض الولايات المتحدة للرسوم بشكل أحادي يقوض النظام التجاري متعدد الأطراف، ويزيد العبء على الشركات والمستهلكين الأمريكيين، ويقوّض أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة".

و"حثت الولايات المتحدة على الإلغاء الفوري للتدابير الجمركية الأحادية، وأن تعمل بروح من المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة على حل الخلافات التجارية من خلال التشاور والحوار".

وأوضحت لجنة التعرفة الجمركية أنه اعتباراً من الساعة 12:01 ظهراً بتوقيت بكين من يوم 10 أبريل 2025، سيتم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع السلع المستوردة من الولايات المتحدة ذات المنشأ الأميركي، بحسب "اقتصاد الشرق مع بلومبيرج".

أما البضائع التي تم شحنها من بلد المنشأ قبل الساعة 12:01 من يوم 10 أبريل 2025، وتم استيرادها (أي ستكون في الطريق إلى الصين) خلال الفترة ما بين الساعة 12:01 من يوم 10 أبريل والساعة 24:00 من يوم 13 مايو 2025، فلن تخضع لهذه الرسوم الإضافية.

وشددت اللجنة على أن السياسات الحالية المتعلقة بالبضائع المعفاة من الرسوم أو الخاضعة للأنظمة الجمركية الخاصة (مثل المناطق الحرة والرسوم المخفضة) ستبقى دون تغيير، ولا تُعفى هذه الرسوم الإضافية المفروضة بموجب هذا الإعلان من أي تخفيض أو إعفاء.