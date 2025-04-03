سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- آية محمد:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه أمس خلال التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2946 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3788 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 4420 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5051 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 35360 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50510 جنيهًات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 157086 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 252550 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.42% إلى نحو 3122 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.