الجرام يخسر 63 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بالتعاملات المسائية



كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

وكان سعر الذهب انخفض بنحو 33 جنيها بمنتصف التعاملات، قبل أن يواصل تراجعه بحلول التعاملات المسائية ليصل إجمالي انخفاضاته على مدار التعاملات نحو 63 جنيها.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3166 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4071 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4750 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5428 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 54280 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 168810 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 271400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.13% إلى نحو 3278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.