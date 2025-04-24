وزير قطاع الأعمال يبحث مع "تكنيمونت" الإيطالية مستجدات تنفيذ مشروعات بشركة كيما بأسوان

كتبت- أمنية عاصم:

ناقش محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في محافظة أسوان - الذي بدأ تنفيذه منذ أغسطس الماضي - ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ويشمل إنشاء مصنع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن يوميًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن يوميًا، حيث تتولى شركة تكنيمونت الإيطالية أعمال المقاول العام.

ووفق بيان مرسل اليوم من الوزارة، جاء ذلك خلال التقى وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "تكنيمونت" الإيطالية، ضم ماريو فرانشن نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة إفريقيا، وبونزيانو براندي مستشار أول لمنطقة شمال إفريقيا بالشركة، لبحث تطورات العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في محافظة أسوان.

وأكد شيمي، على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم صناعة الأسمدة في مصر وزيادة القيمة المضافة، مشددًا على حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لتسهيل إنجاز المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وتعزيز التوافق مع المعايير البيئية ورفع القدرات التنافسية في السوق المحلية والدولية ودعم التنمية الصناعية في صعيد مصر.